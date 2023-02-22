Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова раскритиковала действия сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии, которые провели рейд по поиску нелегальных мигрантов в мечети Екатеринбурга. Напомним, спецоперация прошла в прошлую пятницу. На видео, которое публиковали СМИ, люди в камуфляжных костюмах с автоматами выстроились в оцепление рядом с группой прихожан, которые продолжили молитву, несмотря на присутствие силовиков.

«Мне не нравится, когда во время пятничной молитвы вот так вылавливают людей. Я думаю, что наши полицейские достаточно профессиональны, чтобы делать это, не тревожа людей во время религиозного обряда»,— заявил Татьяна Мерзлякова во время доклада перед депутатами Законодательного собрания.

Как ранее писал «Ъ-Урал», по итогам рейда разные отделы полиции доставили 73 человека для установления их личности и законности пребывания в России. По итогу силовики установили, что пятеро из них находятся в стране нелегально, и в ближайшее время будут выдворены по решению суда.

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