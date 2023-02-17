Пять человек выдворят из России по итогам рейда в мечети в Екатеринбурге

Стали известны подробности визита силовиков в мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, это были плановые профилактические мероприятия, в ходе которых в разные отделы полиции доставили 73 человека для установления их личности и законности пребывания в России.

«В профилактическом рейде принимали участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. В рамках проверочных мероприятий сыщики установили пять граждан, которые обосновались в Екатеринбурге с нарушением действующего законодательства в сфере миграции. В отношении них составлены административные материалы, и в ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны. Подобные профилактические акции полиция, ФСБ и Росгвардия будут продолжать для стабилизации оперативной обстановки, а также недопущения проявлений экстремизма и терроризма на регулярной основе и в других муниципальных образованиях»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее стало известно о том, что в мечети на улице Репина прошел рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов. На видео, опубликованном в СМИ, люди в камуфляжных костюмах с автоматами выстроились в оцепление рядом с группой прихожан, которые продолжили молитву, несмотря на присутствие силовиков.

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