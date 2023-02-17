В Екатеринбурге силовики с автоматами провели рейд в мечети

В мечети на ул. Репина в Екатеринбурге прошел рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов. На видео, опубликованном порталом Е1.ru, люди в камуфляжных костюмах с автоматами выстроились в оцепление рядом с группой прихожан, которые продолжили молитву, несмотря на присутствие силовиков.

По данным издания после окончания службы несколько человек посадили в автобусы. При этом тем, кому удалось выйти за территорию, якобы начали убегать от мечети.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Ъ-Урал» проведение рейда в мечети. По его словам, в «плановом профилактическом мероприятии» участвовали не только полицейские, но и «коллеги из других правоохранительных структур.

У ряда прихожан сейчас проверяют личностные данные, а также правомерность их нахождения на территории страны. Полковник Горелых добавил, что рейд еще не завершен, поэтому говорить об его итогах пока преждевременно. Об итогах мероприятий он пообещал проинформировать по их завершению.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте