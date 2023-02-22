Песков: Путин и Байден не пользовались горячей линией связи

Созданная Россией и США горячая линия связи сохраняется, но президенты Владимир Путин и Джо Байден ею пока не пользовались. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, при желании (президенты двух стран.— "Ъ") могут воспользоваться (этой линией.— "Ъ"),— сказал господин Песков. На вопрос о том, пользовались ли они ею, он ответил отрицательно: «Нет».

Горячая линия между двумя странами была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она работает с 30 августа 1963 года. В 2016 году СМИ писали, что тогдашний президент США Барак Обама использовал эту линию, чтобы обсудить ситуацию с вмешательством в американские выборы, но в Кремле это заявили, что разговор шел по обычной закрытой линии.

Вчера, 21 февраля, Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Одной из причин он назвал отклонение США российских заявок по соглашению. В Белом доме США выразили готовность обсуждать ДСНВ. В Кремле сказали, что никаких контактов между президентами двух стран пока не планируется.

Подробности — в материале «Ъ» «Джо Байден нашел себя в Варшаве».

Лаура Кеффер