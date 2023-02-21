Песков: никаких контактов Путина с Байденом пока не планируется

Из Вашингтона запросов на контакт на уровне президентов после решения Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США (ДСНВ) не поступало. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что «никаких контактов пока не планируется».

Последний разговор лидеров двух стран состоялся 12 февраля 2022 года, они говорили по телефону, следует из новостной подборки на сайте Кремля. После этого контактов не было, заявил господин Песков.

Ранее сегодня, 21 февраля, во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостановит участие в ДСНВ. На это заявление отреагировали в Госдепе и Белом доме США. Там подтвердили готовность обсуждать с Россией ограничение вооружений.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

Мария Федотова