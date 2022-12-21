The Hill: Конгресс США хочет объявить Россию государством-агрессором

Конгресс и администрация США работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус «государства-агрессора», сообщает The Hill со ссылкой на источники. Этот документ предоставит президенту США Джо Байдену полномочия для введения санкций против российских чиновников. При этом республиканцы в Палате представителей считают такой проект «полумерой» в ответ на требование президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию государством—спонсором терроризма.

Сейчас ведется согласование текста документа. По данным издания, в проекте говорится, что президент США после принятия закона может объявить Россию «государством-агрессором», а также имеет право обозначить так любую страну, если определит ее причастность «к актам агрессии против Украины». Господин Байден сможет вводить санкции против любого человека, который «несет ответственность за преступление агрессии, участвовал в нем или причастен к нему».

Неназванные украинские чиновники заявили The Hill, что статус государства-агрессора «не отвечает их запросам». Однако они поддерживают эту меру как способ закрепить причастность России к «осуществлению террористических актов», утверждает издание. Официально ни Белый дом США, ни МИД Украины этот законопроект пока не комментировали.

В мае Литва объявила Россию «террористическим государством». В августе Латвия назвала РФ «страной—спонсором терроризма». В октябре такое же решение приняла Эстония, в декабре — Польша. Европарламент тоже объявил Россию «государством—спонсором терроризма».

Власти США неоднократно отказывались идти на такие меры, объясняя это тем, что такой шаг создаст сложности, в том числе для реализации зерновой сделки. Сегодня, 21 декабря, президент Украины начал визит в Вашингтон и встретится в том числе с Джо Байденом.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».

Лаура Кеффер