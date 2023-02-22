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Коммерсантъ FM
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ОАК выходит на офисный рынок

Корпорация разместит Red Wings в своем бизнес-центре в Жуковском

Как выяснил “Ъ”, ОАК приведет первого арендатора в бизнес-центр в Жуковском, который с 2012 года строила под собственную штаб-квартиру, но затем решила не переезжать. В здание, строительство которого на рынке оценивают в 6–8 млрд руб., заедет входящая в «Ростех» авиакомпания Red Wings. По мнению экспертов, других арендаторов ОАК в такой локации найти будет сложно, а перевозчик может столкнуться с оттоком кадров из-за неудобной для сотрудников логистики.

По данным “Ъ”, через одиннадцать лет с начала строительства бизнес-центра в Жуковском и пять лет после отказа от идеи разместить там штаб-квартиру Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) нашла первого арендатора на пустующие площади. В ОАК “Ъ” подтвердили, что часть офиса планирует в этом году занять Red Wings (обе компании входят в «Ростех»). По словам источника “Ъ” в аэропорту Жуковский, переезд перевозчика запланирован к началу лета.

Как уточнили в Red Wings, компания займет 3,5 тыс. кв. м в одном из корпусов на улице Туполева. Авиакомпания переедет туда из Victory Plaza на Минской улице, где занимает более 3 тыс. кв. м с коворкингом на 240 рабочих мест. В Жуковском расположены филиалы и доводочные базы АО «Гражданские самолеты Сухого», чьи самолеты составляют основу парка авиакомпании, а также ПАО «Туполев» и корпорации «Иркут», самолеты которых она ожидает получить. «Решение принято по инициативе авиакомпании после консультаций с руководством ОАК»,— уточнили в Red Wings, где рассчитывают на «синергетический эффект от одновременной работы комплекса авиатехнических предприятий, авиакомпании и аэропорта».

ОАК анонсировала планы построить штаб-квартиру в Жуковском в 2008 году при прежнем президенте Михаиле Погосяне. В здании площадью 39,3 тыс. кв. м с бассейном и фитнес-центром собирались разместить 1,6 тыс. человек. Основные параметры остались прежними, указывает источник “Ъ” в ОАК. Строительство начали в 2012 году и планировали закончить в 2014-м, но сдали в эксплуатацию только в 2018-м. Еще в 2017 году, через два года после того, как ОАК возглавил Юрий Слюсарь, от идеи переезда там отказались. Как сообщили “Ъ” в ОАК, «решено, что приоритетным вариантом должно быть использование здания теми организациями ОАК и "Ростеха", деятельность которых связана с Жуковским и аэродромом Раменское». ОАК арендует офисы в принадлежащем «Вертолетам России» бизнес-центре на Павелецкой.

До 2017 года стоимость строительства здания оценивали в 1,5 млрд руб. Но в итоге на проект в Жуковском с чистовой отделкой могло быть потрачено, по оценкам директора департамента офисной недвижимости ILM Ксении Харкевич, около 7,9 млрд руб., без отделки — 5,8 млрд руб. Окупить такие затраты, по мнению источников “Ъ” на рынке, выйдет не скоро: ставки аренды могут составить около 9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, тогда как в Москве — около 25,6 тыс. руб. Но, по словам одного из собеседников “Ъ”, даже с учетом экономии «арендаторов нет и вряд ли они будут, локация непривлекательная».

Red Wings после переезда станет единственной авиакомпанией из Москвы с офисом за чертой города. Прежде наиболее удаленной от центра считалась «Победа», занимающая офисы в «Румянцево» на Киевском шоссе. По словам близкого к группе «Аэрофлот» источника “Ъ”, размещение лоукостера за пределами города не рассматривалось «из-за опасений оттока кадров». Локация в Жуковском означает для части коллектива пересадку из метро на электричку и далее на автобус, что в ряде случаев займет более двух часов. Для москвичей оптимальное время проезда до места работы — около часа, иначе снижается уровень комфорта, отмечает урбанист, основатель бюро Citymakers Петр Кудрявцев: «Это косвенно, но влияет на текучку кадров».

В самой Red Wings “Ъ” заверили, что «большая часть персонала выразила готовность переехать в новый офис», а учитывая «сформировавшиеся в Жуковском авиационные компетенции, набор квалифицированного персонала на месте не составит большого труда». В компании, впрочем, обдумывают идею организации движения служебных автобусов от метро «Котельники», а также рассчитывают, что реконструкция Новорязанского шоссе сократит время в пути от МКАД до офиса до 35–40 минут.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова

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