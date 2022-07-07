Аэропорт Жуковский перебазируется в Red Wings

По данным “Ъ”, глава Red Wings (входит в «Ростех») Евгений Ключарев в ближайшие дни покинет свой пост. На его место придет Евгений Солодилин, руководитель аэропорта Жуковский, крупным акционером которого также является «Ростех». Часть собеседников “Ъ” называют возможной причиной перестановки решение «Ростеха» усилить авиакомпанию «более лояльными» кадрами. Новый глава Red Wings планирует скорректировать стратегию перевозчика, закрепив в ней ориентацию на международные рейсы и пополнение парка самолетами Ту-204.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время Евгений Ключарев покинет пост главы авиакомпании Red Wings, его место займет глава аэропорта Жуковский Евгений Солодилин. Об этом “Ъ” рассказали несколько источников на авиационном рынке, в госкорпорации «Ростех», владеющей Red Wings, и в холдинге АО «Рампорт Аэро» (оператор аэропорта). По словам собеседника в «Ростехе», «завершение необходимых корпоративных процедур — вопрос ближайших дней». От официальных комментариев в госкорпорации, авиакомпании и аэропорту воздержались.

Как рассказал источник “Ъ”, близкий к аэропорту Жуковский, господин Солодилин в ближайшие дни сложит с себя полномочия руководителя трех предприятий в составе холдинга («Рампорт Аэро», «ЖИА Карго» и «ЖИА Сервис»). По информации “Ъ”, гендиректором «Рампорт Аэро» должен стать нынешний первый заместитель Александр Коломиец, до весны 2022 года возглавлявший «Внуково-Карго». Предполагается, что господин Солодилин сохранит участие в стратегическом управлении аэропортом, став зампредом совета директоров «Рампорт Аэро».

По данным “Ъ”, при новом руководителе авиакомпания внесет в стратегию пополнение парка самолетами Ту-204/214. Red Wings остается единственным коммерческим эксплуатантом борта Ту-204 (в VIP-компоновке), но приобретать другие самолеты не планировала. Сейчас компания рассчитывает получить их от ИФК (принадлежит «Ростеху»), которая оценивала сроки их восстановления в 1,5–2 года.

Помимо этих бортов «на рынке есть машины», готовые после доработки начать полеты в первом квартале 2023 года, добавил собеседник “Ъ”. Он подчеркнул, что первоочередной задачей остается подготовка к эксплуатации МС-21 и увеличение парка SSJ. Решение о постепенном выводе Airbus из флота останется неизменным, но отказ от двух Boeing-737 (сейчас летают в Турцию и Египет) не планируется.

Кроме того, с этого года радикально поменялась маршрутная сеть Red Wings, изначально ориентированная на региональные перевозки. «Компания продолжит ориентироваться на международные направления»,— рассказал собеседник “Ъ”, отметив, что это также будет отражено в обновленной стратегии.

Комментируя компетенции господина Солодилина в авиации, собеседник “Ъ” добавил, что «менеджмент Жуковского имел вполне успешный опыт создания авиакомпании WeGo Air, позже проданной и переименованной в "Северо-Запад"», а также принимал участие в создании и руководстве SkyGates Airlines.

Источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, отметил синергию аэропорта и Red Wings, которая начала перевод рейсов в Жуковский в конце 2020 года, а весной 2022 года сделала аэропорт одной из баз базирования, переставив туда 5–6 своих SSJ, выполняющих рейсы за рубеж.

В пресс-службе аэропорта уточнили лишь, что в июне Red Wings выполняла до 250 взлет-посадок, что в 10 раз больше, чем в январе. При этом, по данным источника “Ъ” в Минтрансе, в мае пассажиропоток перевозчика снизился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, хотя в марте и апреле был рост (на 25% и 18%).

Причины ухода Евгения Ключарева не раскрываются, как и его новое место работы. Некоторые собеседники “Ъ” высказали предположение, что решение господина Ключарева связано с предстоящими сложностями в авиаотрасли и проблемами в поиске запчастей и расходников. «Ключарев зарекомендовал себя как человек достаточно осторожный и взвешенный, и вряд ли он захотел принимать на себя возникшие риски»,— рассуждает один из них.

Другим мотивом перестановок некоторые источники “Ъ” называют желание «Ростеха» заручиться «в сложные времена поддержкой наиболее проверенных и лояльных кадров». Евгений Солодилин — «близкий к "Ростеху", исполнительный, понятный и надежный для корпорации человек», говорит один из участников рынка. Он же уточняет, что серьезных претензий к Евгению Ключареву не было, «но это более независимый руководитель, в сложные времена такие менеджеры могут казаться рискованными».

Айгуль Абдуллина