Париж и Лондон обеспокоены решением Москвы приостановить участие в ДСНВ

Франция обеспокоена возможностью возобновления ядерных испытаний после заявления президента РФ Владимира Путина о приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В Великобритании заявили, что контроль над вооружениями необходим для всеобщей безопасности.

«Франция выражает обеспокоенность в связи с требованием обеспечить готовность РФ провести ядерное испытание, если его проведут США»,— говорится в комментарии французского МИДа к решению о приостановке ДСНВ. Париж напомнил, что ДСНВ представляет собой «важнейший инструмент международной архитектуры контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности».

Представитель премьер-министра Великобритании назвал решение о приостановке ДСНВ «опрометчивым». «Контроль над вооружениями жизненно важен для безопасности нашей планеты»,— заявил он (цитата по Al Jazeera).

Официально ядерное оружие имеют пять стран мира: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

На решение о приостановке ДСНВ также отреагировали США и ООН. Проект закона о приостановлении договора с США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» уже внесен в Госдуму.

Мария Федотова