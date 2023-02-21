WSJ: США введут санкции против 200 россиян и организаций

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести новые санкции примерно в отношении 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Эти ограничения являются частью мер, приуроченных к годовщине начала военной операции, которые также включают в себя очередную военную помощь Киеву на $460 млн.

«Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к критически важным материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов»,— пишет WSJ.

Ранее издание EUobserver анонсировало введение санкций ЕС в отношении 62 россиян, в том числе омбудсмена Татьяны Москальковой и командующего воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского.

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Мария Федотова