Премьер Италии Мелони исключила поставки Украине истребителей, но пообещала системы ПВО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве сообщила, что поставки Украине истребителей пока не обсуждаются. По ее словам, сейчас Италия концентрируется на поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолетов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнерами. На этой стадии мы сконцентрированы на системах ПВО»,— сказала госпожа Мелони на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Джорджа Мелони сегодня, 21 февраля, прибыла в Киев впервые после назначения на пост премьера Италии.

Италия должна поставить на Украину системы ПВО SAMP-T. Решение об отправке этих систем Джорджа Мелони приняла после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. У Италии есть пять таких систем, одна из них — в Кувейте. По информации источников итальянской газеты Corriere della Sera, Италия не исключает передачу Украине ракет большой дальности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснял отказ поставлять истребители на Украину разногласиями среди европейских стран. Пока поставки истребителей допускают Франция и Великобритания.

Анастасия Ларина