Италия завершает подготовку к отправке ПВО SAMP-T на Украину

Италия совместно с Францией завершают работу по отгрузке систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T на Украину, заявил вице-премьер и глава итальянского МИДа Антонио Таяни. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он сообщил, что готовится шестой пакет помощи, который включает в себя системы ПВО.

«Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около €1 млрд»,— рассказал глава МИДа. «Министр (иностранных дел Украины — "Ъ") Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, я повторил, что это будет продолжено: в сотрудничестве с Францией мы завершаем отгрузку SAMP-T»,— раскрыл детали помощи Киеву министр.

Ранее США призвали Италию поторопиться с передачей вооружений Украине, в том числе SAMP-T, об этом сообщали итальянские СМИ. Решение об отправке одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в 2023 году после звонка президента США Джо Байдена, сообщали СМИ. Италия располагает пятью батареями системы, одна из которых развернута в Кувейте.

SAMP-T — это система ПВО, предназначенная для точечной защиты от текущих и будущих воздушных угроз. Система разработана Eurosam и находится в совместном владении MBDA Missile Systems и Thales. Используется Италией и Францией для защиты от БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности до 600 км и истребителей.

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Мария Федотова