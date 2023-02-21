Головное юрлицо воронежского «Рудгормаша» накопило долги на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области опубликовал полную часть определения о введении процедуры банкротства в ООО «Управляющая компания (УК) "Рудгормаш"», головной структуре машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева. В документе раскрывается объем долгов предприятия перед кредиторами. Он, по состоянию на октябрь 2022 года, составил 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из этой суммы отдельно 4,6 млн руб. приходятся на долги по зарплате сотрудникам УК, 49,2 млн руб. — на задолженность по обязательным платежам. При этом в «Рудгормаше» заявляют, что «на счетах отсутствуют денежные средства для расчетов с кредиторами и достаточное имущество». Суд подтвердил это, оценив стоимость движимого имущества УК в 31,3 млн руб., а ее дебиторскую задолженность — в 853,6 млн руб.

Процедуру наблюдения — первую и предварительную стадию банкротства — суд ввел в компании в начале февраля. В этой стадии наблюдения компания еще может практически без ограничений продолжать производственную и финансовую деятельность.

Головная структура «Рудгормаша», напомним, подала иск о собственном банкротстве в октябре 2022 года, не раскрывая источников возникновения задолженности. Однако незадолго до этого на «Федресурсе» обязательные официальные сообщения о намерении обанкротить компанию опубликовали сразу три ее контрагента: АО «Объединенная промышленная компания» (42,3 млн руб. подтвержденных решением суда долгов), ПАО «Квадра» (15,8 млн руб.), ООО «Вебер комеханикс» ($16 тыс. или 1,1 млн руб.), а также Федеральная налоговая служба. Компания Анатолия Чекменева смогла опередить кредиторов. Еще шесть ее контрагентов после обратились в арбитраж с заявлениями о вступлении в дело о банкротстве, но собственный иск «Рудгормаша» сохранил приоритет в рассмотрении. После начала наблюдения в дело заявились еще несколько кредиторов, однако их заявления пока не рассмотрены. Следующее заседание суда запланировано на 17 мая.

С 2021 года в финальной стадии банкротства — конкурсном производстве — находится основное производственное юрлицо группы ООО «Рудгормаш-комплект» («РГМ-комлект»). Истцом в этом деле после реализации схемы с заменой кредиторов и выплатой части долгов по налогом является УК «Рудгормаш».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Рудгормаш" вернул долги себе»

Сергей Калашников