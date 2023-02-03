Головное юрлицо воронежского «Рудгормаша» приблизилось к банкротству

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения — первую и предварительную стадию банкротства — в ООО «Управляющая компания (УК) "Рудгормаш"», головной структуре машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

В процедуре наблюдения компания еще может практически без ограничений продолжать производственную и финансовую деятельность. Ни полная, ни резолютивная части решения суда пока не публиковались, поэтому мотивировка решения и точная сумма долгов УК остаются неизвестными.

Головная структура «Рудгормаша» сама подала иск о собственном банкротстве в октябре 2022 года, не раскрывая источников возникновения задолженности. Однако незадолго до этого на «Федресурсе» обязательные официальные сообщения о намерении обанкротить компанию опубликовали сразу три ее контрагента АО «Объединенная промышленная компания» (42,3 млн руб. подтвержденных решением суда долгов), ПАО «Квадра» (15,8 млн руб.), ООО «Вебер комеханикс» ($16 тыс. или 1,1 млн руб.), а также Федеральная налоговая служба.

Компания Анатолия Чекменева смогла опередить кредиторов. Еще шесть ее контрагентов после обратились в арбитраж с заявлениями о вступлении в дело о банкротстве, но собственный иск «Рудгормаша» сохранил приоритет в рассмотрении

С 2021 года в финальной стадии банкротства — конкурсном производстве — находится основное производственное юрлицо группы ООО «Рудгормаш-комплект» («РГМ-комлект»). Истцом в этом деле после реализации схемы с заменой кредиторов и выплатой части долгов по налогом является УК «Рудгормаш».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Рудгормаш" вернул долги себе»

Сергей Калашников

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