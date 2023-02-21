По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело

По факту крушения сухогруза Seamark под Новороссийском возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СКР.

По данным следствия, днем 21 февраля 2023 года в акватории Черного моря у села Кабардинка судно под флагом Коморских островов потерпело крушение из-за шторма и затонуло. В ходе спасательной операции с борта сухогруза эвакуировали 11 человек. Второй помощник капитана судна 2000 года рождения погиб.

«Следователями, после оказания медицинской помощи потерпевшим, будет проводится допрос команды судна, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, корма сухогруза ушла под воду, в то время как носовая часть некоторое время оставалась на плаву. Экологи заявили, что из-за инцидента не последует вреда окружающей среде, поскольку на борту корабля находилось 3 тонны кальцита.

Анастасия Донскова

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