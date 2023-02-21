Власти Геленджика заявили, что затонувший сухогруз с кальцитом не угрожает экологии Черного моря

В администрации Геленджика заявили об отсутствии угрозы окружающей среде после крушения сухогруза под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. На борту судна находились 3 тонны кальцита (мел).

Крушение сухогруза Seamark, ходившего под флагом Коморских островов, произошло днем 21 февраля. В ходе спасательной операции с борта судна эвакуировали 11 членов экипажа. Позднее один из них скончался.

«Из Геленджика на место выехали 2 скорые, дежурные группы полиции, ДПС, МЧС. В настоящее время семь пострадавших идут на корабле в сторону села Алексино», — говорится в сообщении.

Второй корабль с тремя пострадавшими и телом погибшего направляется в Новороссийск. По факту происшествия начали доследственную проверку.

Анастасия Донскова

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