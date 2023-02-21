В Цемесской бухте затонул сухогруз Seamark с кальцитом

У берегов Новороссийска потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов. Судно с 3 тыс. тоннами мраморной крошки (кальцит) разломилось на две части и затонуло. Кадры кораблекрушения попали в сеть.

На борту сухогруза находился экипаж из 11 российских моряков. Их спасением занимается Морспасслужба.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта, кормовая часть судна затонула, носовая все еще находится на плаву в полупритопленном состоянии. В настоящее время идет спасательная операция.

По данным ресурса Vesselfinder, сухогруз был построен в 1981 году. Судно прибыло в Новороссийск из Турции 15 февраля. С 2015 года сухогруз принадлежит компании River Pride Sg Co Inc под названием River Pride.

Анастасия Донскова

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