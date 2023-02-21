При крушении сухогруза под Новороссийском погиб второй помощник капитана

Один человек погиб при крушении сухогруза Seamark в районе Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. По данным «Ъ-Кубань», погибший — 23-летний второй помощник капитана .

«Его тело извлечено из воды и находится на судне "Механик Лепилин"»,— говорится в сообщении.

Еще 10 человек эвакуировали с борта тонущего судна. Все члены экипажа являются гражданами РФ. В спасательной операции участвуют три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, днем 21 февраля кормовая часть судна затонула, носовая осталась на плаву в полупритопленном состоянии. На место бедствия выехали следователи для проведения доследственной проверки.

Анастасия Донскова

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