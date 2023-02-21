ФАС разрешила ООО «Альмира» приобрести рестораны KFC у AmRest

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила приобретение ООО «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые сейчас принадлежат европейскому ресторанному оператору AmRest. О договоренности продать бизнес KFC в России «Альмире» сообщалось в декабре, сумма сделки составит как минимум €100 млн. Одобрить соглашение также должна американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC.

«ФАС согласовала ООО "Альмира" приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения ФАС. По мнению ведомства, сделка не повлияет на конкуренцию на рынках общественного питания.

По состоянию на июнь 2022 года в РФ по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC, в конце ноября франшиза на них перешла от «Ям Ресторантс Раша» к «Смарт Сервис Лтд», сообщила ФАС. Теперь 214 из этих ресторанов переходят в собственность «Альмиры».

В мае AmRest пытался продать свое российское подразделение, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut в стране, инвестфонду «ВТБ Капитал», однако, по данным «Ъ», сделка сорвалась из-за санкций в отношении ВТБ.

О том, как Yum! Brands продает свой бизнес в РФ, читайте в публикации «Ъ» «KFC рубит крылышки».

Мария Федотова