KFC рубит крылышки

Американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру. Покупателем актива оценочной стоимостью 1,3 млрд руб. стали структуры ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. По информации “Ъ”, новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s. Эксперты не исключают, что не все франчайзи захотят работать под этим брендом, а арендодатели повысят ставки аренды для новых партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Американская Yum! Brands 24 октября подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», рассказал источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки. Факт сделки подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, выступавшая консультантом со стороны покупателя. Она не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что окончательное закрытие сделки ожидается в конце этого года. К этому моменту планируется согласовать передачу бизнеса с правкомиссией. Собеседник “Ъ” также уточнил, что будут привлечены банковские средства для завершения сделки. В Yum! Brands и «Смарт сервис ЛТД» не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Смарт сервис ЛТД», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», управляющей по франшизе 41 заведением KFC. Бизнесмены также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие). В 2021 году Константин Котов, который ранее был депутатом гордумы Ижевска, стал членом Общественной палаты города.

В России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC. Структура Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет около 70 заведениями KFC в РФ.

В марте 2022 года Yum! Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в РФ и инвестиции в российский рынок. В июле американская корпорация сообщила, что нашла покупателя на бизнес в РФ, но тогда не раскрыла его. Выручка «Ям Ресторантс Раша», по данным Kartoteka.ru, в 2021 году составила 18,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. Около 930 заведений под вывеской KFC в РФ управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы.

Права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, знает собеседник “Ъ”.

Впрочем, источник “Ъ” отмечает, что у покупателя будет обязательство постепенно ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ям Ресторантс Раша» 1 сентября зарегистрировала права на бренд Rostic’s. Источник “Ъ” на рынке общепита уточнил, что новый покупатель приобрел права и на этот бренд и сеть в начале следующего года начнет менять вывески на Rostic’s.

Сумма сделки с учетом длительного периода ребрендинга могла составить до 1,3 млрд руб., что почти в полтора раза меньше, чем если бы у покупателя осталась мастер-франшиза на KFC, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «По сути, эта сделка — набор договоров аренды, оборудование и персонал»,— добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Неясно, что будет с технологическими картами блюд, софтом и ограничениями по рецептуре со стороны американской корпорации, а главное, как сеть будет работать без контроля качества со стороны Yum! Brands, продолжает он.

1,39 триллиона рублей был оборот ресторанного рынка за январь—август 2022 года, по данным Росстата

Не все действующие франчайзи захотят продолжить работу под брендом Rostic’s, полагает Михаил Бурмистров. Он напоминает, что сеть находится в другой ситуации, нежели McDonald’s, у которого было всего три франчайзи: у KFC много небольших партнеров. Партнеры в регионах, считает он, максимально долго в рамках договорных условий попытаются работать под вывеской KFC, а после могут, например, сменить название на созвучное, но не нарушающее права KFC. Отсутствие надзора со стороны американского холдинга сразу «перемещает» эти рестораны в разряд стартапа, считает Алексей Ванчугов. По его прогнозам, для заведений после ребрендинга арендодатели попытаются повысить фиксированную часть ставки и включить в договор аренды расторжение по инициативе собственника.

Дарья Андрианова, Алина Савицкая