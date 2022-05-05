Поляки оказались невыездными

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Ресторанный холдинг AmRest, основанный в Польше, не смог продать инвестфонду «ВТБ Капитал» свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. По информации “Ъ”, сделка, обсуждаемая еще до начала военной операции РФ на Украине, сорвалась из-за западных санкций, наложенных на потенциального покупателя. Теперь компания ищет нового претендента на бизнес. Из-за кризиса холдингу придется предложить дисконт в 50%. Но и в этом случае AmRest будет сложно найти покупателя без риска попасть под вторичные санкции США, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сделка по покупке российского подразделения основанной в Польше ресторанной группы AmRest инвестфондом «ВТБ Капитал» развалилась, сообщил источник “Ъ” на рынке общепита и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон. По их словам, о сделке компании договорились еще до начала военных действий РФ на Украине. Но 8 апреля Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ, что стало причиной отказа от сделки со стороны AmRest. Там, как и в «ВТБ Капитале», комментарии не предоставили.

AmRest — один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе, основан в Польше, в 2017 году штаб-квартира была переведена в Испанию. В РФ управляет 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut, следует из презентации компании для инвесторов. По данным Kartoteka.ru, совокупная выручка ООО «Амрест» и подконтрольного ему ООО «Чикен Юг» в 2021 году составила 15,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб.

AmRest еще 9 марта заявила, что запускает процесс временной приостановки деятельности компании в России. Но заведения компании по-прежнему работают, говорит собеседник “Ъ”, близкий к холдингу.

Компании из ЕС не могут совершать сделки по продаже активов подсанкционным компаниям. При этом, как поясняет адвокат Forward Legal Тимур Тажиров, санкции 2022 года, в отличии от тех, что были наложены на РФ в 2014 году после присоединения Крыма, распространяются на более широкий круг лиц и налагают гораздо больше запретов. Поэтому неудивительно, что сделки по продаже российских активов теперь у многих западных компаний будут срываться, отмечает он.

После несостоявшейся продажи своего бизнеса в РФ «ВТБ Капиталу» AmRest ищет новых покупателей, сообщил “Ъ” один из рестораторов Петербурга, получивший предложение о покупке. Но Тимур Тажиров считает, что и в этом случае круг потенциальных инвесторов ограничен: «Даже если покупатель не попал под европейские санкции, но входит в аналогичные списки США, то компании из ЕС предпочтут отказаться от сделки, опасаясь оказаться под вторичными американскими санкциями».

Бизнес AmRest в РФ в начале 2022 года мог стоить 5–6 млрд руб., но сейчас из-за кризиса эта сумма меньше на 30%, а с учетом рисков отзыва франшизы — на 50%, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов не исключает, что «ВТБ Капитал» отказался от сделки, опасаясь, что после покупки не сможет развивать заведения под брендами KFC и Pizza Hut. «Франшиза позволяет получать от владельца бренда технологии и поддержку маркетинговой кампании»,— поясняет он.

Господин Бурмистров считает, что у AmRest есть возможность по итогам 2022 года увеличить продажи в РФ из-за снижения конкуренции в сегменте фастфуда после временного прекращения работы собственных заведений McDonald’s.

Сейчас фастфуд — наиболее привлекательный сегмент на ресторанном рынке. По данным Росстата, оборот рынка общепита в первом квартале 2022 года вырос на 15% год к году, до 483 млрд руб. У «ВТБ Капитала» уже есть интересы на этом рынке. Компания владеет 14,75% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», управлявшего в 2018 году 180 заведениями KFC в РФ. Кроме того, «ВТБ Капиталу» принадлежит 19,98% ООО «Бургер Рус», развивающего рестораны под брендом Burger King в России.

Дарья Андрианова; Константин Куркин, Санкт-Петербург