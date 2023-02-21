«Во всем виноваты бывшие партнеры»

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. По его словам, Запад использует Украину как таран, чтобы дестабилизировать РФ. Цель всех этих действий — превратить локальный конфликт в глобальное противостояние. Одновременно с этим Путин заявил о незыблемости внутреннего курса и новых возможностях для российских граждан проявить себя. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль решил избежать резкого повышения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Оглашение послания продолжалось 1 час и 45 минут — это почти рекорд. За это время зал около 50 раз взрывался аплодисментами, пять раз все вставали. При этом, судя по протокольным фото, некоторые приглашенные явно выглядели уставшими и даже не могли этого скрыть. В целом вывод достаточно простой: коллективный Запад, ведомый США, фактически ведет против нас войну — мы находимся в активной обороне. Россия ни в чем не виновата — виноваты бывшие партнеры.

Общий тон выступления можно охарактеризовать как живой укор — как же они дошли до жизни такой. И даже была фраза «не ведают, что творят». Однополые, гендерно нейтральные браки и прочие безобразия... Нет, пусть живут как хотят, но у нас мы такого не допустим. Что касается уехавших национал-предателей, не нужно с ними совсем строго — достаточно публичного всенародного осуждения.

Можно предположить, что вынужденная затяжка времени связана как раз с необходимостью разъяснить миру и стране историческую суть происходящих событий. Главное, как водится, в самом конце: архитектура мировой безопасности разрушена, опять же, не по нашей вине. Поэтому Москва не выходит, но приостанавливает участие в ключевом мировом соглашении по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Надо сразу сказать, что реакция недружественных стран последовала незамедлительно — это, собственно, единственное, на что они отреагировали. Смысл такой: мы на РФ не нападаем, делать этого не собираемся и всегда готовы к переговорам. Собственно говоря, ДСНВ и так в последнее время фактически не работал, и судьба его не выглядела в розовом свете.

Второй посыл заключается в том, что, несмотря на агрессию Запада, жизнь в России продолжается и порой бьет ключом.

Перед нами открываются новые возможности. И, что важно, народ российский государство намерено беречь и даже поднимет ему реальную зарплату. Крупный бизнес доигрался. Не все, но некоторые. Говорили им, в том числе и президент, мол, переводите активы в Россию — не слушали. Вот и ходите теперь по судам, замучаетесь пыль глотать. И, кстати говоря, граждане к вам никакого сострадания не испытывают, а некоторые даже радуются.

Что же дальше? Живем как раньше по мере возможности. Руководство знает, куда и как вести страну, так что не тревожьтесь особенно. Наверное, можно говорить, что серьезного повышения ставок не произошло. Пока что. К слову, президентские выборы пройдут в срок. Кто примет в них участие, говорить, конечно, рано, но кажется, что ответ понятен. В условиях агрессии Запада важна стабильность курса и государственного управления.

К тому же многое еще предстоит сделать. Так что, видимо, в этой части без сюрпризов и сенсаций. Страна в надежных руках. А если так, то зачем что-то кардинально менять? Однако стоит, наверное, повторить главный тезис: если что плохое происходит, это вина Запада. Мы первые не начнем, но если они задумают что-то скверное, то на удар мы ответим ударом. А так, будем развиваться — назло буржуям мировой пожар раздуем. Почти как в старом добром Советском Союзе.

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