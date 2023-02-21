Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом подтвердил отсутствие гарантий безопасности от России Байдену во время визита в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что российская сторона не давала гарантий безопасности президента США Джо Байдена во время его визита в Киев 20 февраля. Ранее об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

«Имело место простое уведомление и подтверждение получения. Никаких гарантий не давалось. Мы передали эту информацию. Они подтвердили получение. Конец истории»,— сказал он на брифинге по телефону (цитата по «РИА Новости»).

Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Как отмечает Bloomberg, о нем знали не все даже в Пентагоне и в Белом доме. Джейк Салливан говорил, что Россию уведомили «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации».

20 февраля украинские СМИ публиковали видео встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они шли по Михайловской площади в Киеве под звуки сирены. Однако, по данным Reuters, воздушная тревога была ложной.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...