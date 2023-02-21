Белый дом подтвердил отсутствие гарантий безопасности от России Байдену во время визита в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что российская сторона не давала гарантий безопасности президента США Джо Байдена во время его визита в Киев 20 февраля. Ранее об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

«Имело место простое уведомление и подтверждение получения. Никаких гарантий не давалось. Мы передали эту информацию. Они подтвердили получение. Конец истории»,— сказал он на брифинге по телефону (цитата по «РИА Новости»).

Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Как отмечает Bloomberg, о нем знали не все даже в Пентагоне и в Белом доме. Джейк Салливан говорил, что Россию уведомили «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации».

20 февраля украинские СМИ публиковали видео встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они шли по Михайловской площади в Киеве под звуки сирены. Однако, по данным Reuters, воздушная тревога была ложной.

Анастасия Ларина