На место крушения сухогруза под Новороссийском выехали следователи

На место затопления сухогруза Seamark под Новороссийском направилась группа следователей. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления.

По факту затопления судна организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сухогруз Seamark потерпел бедствие у берегов Кабардинки 21 февраля. Как сообщили в Федеральном агентства морского и речного транспорта, кормовая часть судна затонула, носовая осталась на плаву в полупритопленном состоянии. В настоящее время идет спасательная операция. Эвакуированы 11 членов экипажа.

Анастасия Донскова

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