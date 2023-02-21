Путин после послания Федеральному собранию провел рабочую встречу с Матвиенко

После оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Интерфаксу» он сообщил, что обсуждались основные положения послания, итоги работы Совфеда за 2022 год и его планы на весеннюю сессию.

Валентина Матвиенко заявила, что после послания нужно менять законодательство и Совфед к этому готов. Госпожа Матвиенко отметила, что была впечатлена эмоциональностью послания президента. Об этом она ранее заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Федотова