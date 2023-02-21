Валентина Матвиенко заявила о необходимости менять законодательство после послания Путина

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что после послания президента Федеральному собранию нужно менять законодательство. По ее словам, Совфед к такой работе готов. Госпожа Матвиенко также сообщила, что у государства есть финансы на реализацию предложений президента.

«Что очень важно, я убедилась в этом, побеседовав с председателем правительства, оно (послание.— ''Ъ'') финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены»,— сказала спикер СФ (цитата по ТАСС).

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил в Гостином дворе с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения глава государства выдвинул несколько предложений по изменению законодательства.

В частности, президент предложил создать государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников военной операции, запустить программу льготной аренды жилья для работников ВПК, смягчить некоторые экономические статьи УК, а также увеличить налоговый вычет на образование детей, собственное образование и лечение.

Эрдни Кагалтынов