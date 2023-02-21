Путин поручил Минобороны приготовиться к проведению ядерных испытаний

Росатом и Минобороны России должны подготовиться к проведению испытаний ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что первой Россия проводить такие испытания не будет.

«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— сказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент России также объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США. Это ключевой документ о сокращении наступательных потенциалов двух стран.