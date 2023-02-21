Путин: России не надо клянчить деньги за рубежом

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, «кланяться, клянчить деньги».

Глава государства отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют достаточный запас прочности. В целом в прошлом году банковский сектор сработал с прибылью в 203 млрд руб., добавил Владимир Путин.

«По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза там уже 17%, 12%, 20%. У нас — 4% почти, ну 5% — там Центральный банк и Минфин между собой разбираются, но приближено будет к целевому показателю»,— сказал господин Путин.

При этом президент заявил о необходимости поиска новых источников финансирования и инвестиций. По его словам, следует стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция составит 5,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускала, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться до 4%. По данным Центробанка на 20 февраля, годовой показатель инфляции в российских регионах находился в диапазоне от 6,6% до 18,1%.

Подробнее об экономических прогнозах — в публикации «Ъ» «В прогнозах ранняя весна».

Милена Костерева