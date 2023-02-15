В прогнозах ранняя весна

Предположения о том, что текущие экономические прогнозы на 2023 и последующие годы, видимо, придется улучшать, подтверждаются данными ЦБ о январских денежно-кредитных условиях: они нейтральны и при дальнейшем снижении инфляции станут мягкими, без новых потрясений, видимо, продолжится значимый рост корпоративного кредитования и денежной массы. Коррекция прогноза на (возможно) циклический всплеск роста осторожно обсуждалась вчера на совещании у премьер-министра — новые сценарные условия в экономике до 2025 года Минэкономики подготовит к апрелю, к старту нового бюджетного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов и председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов и председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вчерашнее обсуждение у Михаила Мишустина подготовки новых параметров прогноза социально-экономического развития до 2025 года было осторожным, но оптимистичным — по итогам совещания в правительстве с участием руководства ЦБ и администрации президента цифры не озвучивались, однако Банк России в прошлую пятницу опубликовал свой пересмотренный макропрогноз до 2025 года. Темы вчерашней дискуссии, по словам премьер-министра,— инфраструктурные проекты, в том числе региональные, финансируемые опережающими темпами, и казначейские кредиты регионам в счет будущих межбюджетных трансфертов.

Изменения (которые не приведут к корректировке параметров федерального бюджета, но отразятся на его исполнении внутри трехлетки 2023–2025 годов) ожидаются довольно крупными, поскольку одной из тем совещания в правительстве были возможные корректировки бюджетного прогноза на 2023–2025 годы, принятого в конце 2022-го в бюджетном пакете. На деле пока серьезных изменений в ход работы Белого дома все это не вносит: Минэкономики вчера подтвердило, что действующий макропрогноз на 2023 год (версия от сентября 2022 года, предполагает снижение ВВП РФ в этом году на 0,8%, в рамках нового макропрогноза ЦБ ему соответствует стагнация плюс-минус 1% ВВП) к апрелю будет скорректирован, новый прогноз имеет основания быть лучше из-за хороших результатов последнего квартала 2022 года. Отметим, впрочем, что в апреле первый вариант сценарных условий прогноза как раз будет очень уместен — по срокам это стандартный старт цикла подготовки бюджета на 2024–2026 годы.

Иллюстрация же того, каким успешным (с поправкой на текущие условия) был для экономики РФ конец 2022 — начало 2023 года, вчера была представлена Банком России в обзоре «Денежно-кредитные условия (ДКУ) и трансмиссионный механизм ДКП». ЦБ свел — в чисто технических целях — в единую картину ранее публиковавшиеся оценки по динамике денежных агрегатов, кредитованию в разных сегментах, динамике кредитных ставок, по валютному рынку и по собственному балансу, в том числе за январь 2023 года. Ситуация выглядит, за вычетом некоторого ослабления рубля, существенно лучше ожидавшейся (в декабре 2022 года реальный курс рубля к корзине валют торговых партнеров снизился на 8,3%, но за год укрепился на 28,3%, и ослабление курса сопровождается ослаблением ДКУ).

Особенно показателен продолжающийся рост корпоративного кредита на фоне некоторого ослабления темпов роста кредита домохозяйствам — в годовом измерении он составил в итоге 13,1% при сокращении портфеля валютных кредитов за год на четверть. В январе кредитная активность в корпоративном сегменте, правда, несколько снизилась, ЦБ допускает некоторое ужесточение условий этих кредитов — но в целом настроен оптимистично, и аналитики регулятора остаются в логике гипотетического «короткого цикла роста» 2023–2024 годов (см. “Ъ” от 11 февраля). Потенциал расширения розничного кредита также считается сохраняющимся.

В свою очередь, динамика денежной массы в 2022 году отразила рост требований банковской системы к экономике. Номинально годовой прирост денежной массы (агрегата М2) по итогам года — 24,4%, в январе, по оперативным данным ЦБ, он ускорился до 26%. Во многом это процесс девалютизации: темпы роста агрегата М2X (денежная масса с учетом валюты) составляли 12,9% в ноябре 2022 года, 14% — в декабре, 14,5% — в январе 2023-го. Ставки денежного рынка в январе в силу притока ликвидности снизились. Разумеется, январь как база для каких-то прогнозов относительно ненадежен, но в данном случае статистика первого месяца важна как возможное подтверждение предыдущих трендов — при этом хорошие данные февраля и марта наверняка приведут к более амбициозным программам бюджетного стимулирования, поскольку мягкая бюджетная политика в сочетании с нейтральностью ДКП ЦБ — стратегия на 2023 год, на которой Банк России и Белый дом, кажется, успешно сошлись.

Дмитрий Бутрин