Выручка не пришла к рублю

Биржевой курс доллара после месячного перерыва превысил уровень 71 руб./$. Этому способствовало укрепление американской валюты на мировом рынке, а также снижение объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Ситуацию лишь отчасти смягчают продажи юаня Банком России в рамках бюджетного правила. Эксперты не исключают подъема курса доллара на этой неделе до 72 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Американская валюта пятый день подряд укрепляет позиции на российском рынке. В ходе торгов на Московской бирже 7 февраля курс доллара поднимался до 71,25 руб./$, максимума с 9 января. По итогам дня он остановился на отметке 71,15 руб./$, что на 20 коп. выше значения понедельника. За пять дней курс доллара вырос на 1,33 руб. В то же время курс евро завершил торги снижением на 24 коп, до отметки 76,06 руб./€. Это всего лишь на 11 коп. выше значений недельной давности.

Такое движение отражает укрепление американской валюты на мировом рынке. По данным Investing.com, во вторник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) обновил четырехнедельный максимум, приблизившись к отметке 104 пункта, что на 0,3% выше значений пятницы и на 3% выше локального минимума, установленного в прошлый четверг. Курс евро снизился за неполные четыре дня на 3,3%, до отметки $1,0669. Этому способствовала публикация сильных данных по рынку труда США за январь. По итогам минувшего месяца безработица в стране снизилась до 3,4% с 3,5% в декабре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. человек, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тыс. человек. «Инвесторы ожидают, что сильная экономическая статистика позволит ФРС продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики»,— поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Для ослабления российской валюты были и внутренние факторы, в числе которых введение ЕС ограничений на цену нефтепродуктов из РФ, которые в сочетании с аналогичными мерами в отношении российской нефти ведут к сокращению поступления валюты в страну.

Об этом говорит опубликованная в понедельник предварительная оценка Минфина относительно исполнения федерального бюджета, дефицит которого по итогам января достиг 1,7 трлн руб. Это было вызвано как ростом расходов бюджета, так и уменьшением доходов, в том числе из-за падения нефтегазовых доходов. «Данные об исполнении бюджета РФ указывают и на снижение фундаментальной поддержки рубля из-за сокращения притоков валюты со стороны экспортеров»,— отмечает Владимир Евстифеев.

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Ослабление рубля несколько сдерживают ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С 7 февраля по 6 марта Минфин планирует продать китайской валюты более чем на 160 млрд руб. (около 9 млрд руб. в день). Это почти втрое больше продаж за предыдущий месяц. Несмотря на столь значительное увеличение продаваемой валюты, ее доля составит менее 15% дневного объема торгов в юане и потому может оказать лишь ограниченную поддержку российской валюте.

В сложившихся условиях ослабление рубля продолжится, даже несмотря на сезонность.

По словам Михаила Васильева, февраль исторически является самым благоприятным месяцем года для рубля, в том числе благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ. Но в этом году из-за ограничительных мер значительного притока валюты на локальный рынок не ожидается.

По мнению Владимира Евстифеева, к концу недели курс доллара приблизится к уровню 72 руб./$ и 10,6 руб./CNY. «Если к сокращению экспортной выручки, вызванному санкционными ограничениями и геополитическим дисконтом, добавится снижение стоимости сырья на мировом рынке, рубль может ускорить ослабление с ближайшей целью по курсу доллара 75 руб./$»,— полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Предстоящее в пятницу заседание Банка России по ключевой ставке, по мнению аналитиков, не окажет значимого влияния на курс рубля, так как ожидается ее сохранение на текущем уровне 7,5%.

Виталий Гайдаев