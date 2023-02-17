Курс доллара. Прогноз на 20–24 февраля

Четвертую неделю подряд доллар США укрепляет позиции на российском валютном рынке. В ходе пятничных торгов курс американской валюты достигал отметки 75,3 руб./$ — максимума с 25 апреля. Удержать достигнутой отметки доллару не удалось, и по итогам дня его курс закрылся на отметке 74,29 руб./$. Даже с учетом коррекции с начала недели он прибавил 90 коп., а за четыре недели непрерывного роста — почти 5,5 руб.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|72.50-75.00
|Банк Зенит
|76.00
|ПСБ
|73.00-76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|73.50-76.00
|Банк Русский Стандарт
|74.00-76.00
|Консенсус-прогноз *
|74.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На фоне курса на дедолларизацию не снижается интерес к юаню
В качестве поддержки рублю может выступить продажа валюты в рамках бюджетного правила, а также февральский налоговый период. Добавляет позитива российскому энергетическому и валютному рынку активное обсуждение перспектив наращивания импорта российской нефти китайскими государственными НПЗ. При этом по-прежнему не в пользу рубля геополитическая повестка, дешевеющая нефть, а также риски роста бюджетного дефицита. В радиусе внимания инвесторов — новость о январском сокращении объема торгов на российском валютном рынке на фоне снижения продаж валюты экспортерами при уменьшении спроса на нее у резидентов. На фоне курса на дедолларизацию не снижается интерес к юаню как к возможной альтернативе доллару и евро. Однако не в пользу курса юаня — новости о не столь активном, как ожидалось, восстановлении китайской экономики после отмены карантинных ограничений в стране.
Ожидаем, что в ближайшие дни будет консолидация в диапазоне 73,5–76 руб./$
Во второй половине недели российская валюта продолжила корректироваться, превысив в пятницу отметку 75 руб./$. Хотя снижение продолжилось, его темпы существенно снизились, и во второй половине дня в пятницу мы увидели уход курса вновь ниже 75 руб./$. Ожидаем, что в ближайшие дни будет консолидация в диапазоне 73,5–76 руб./$ с возможностью укрепления российской валюты на фоне начала периода уплаты налога на следующей неделе.
На следующей неделе курс доллара может снизиться
Ключевым фактором роста пары доллар—рубль в течение недели стало низкое предложение валюты со стороны экспортеров. Дополнительный спрос на доллары формировали спекулянты на фоне растущих геополитических рисков. В пятницу пара взяла паузу в росте на фоне закрытия длинных позиций инвесторами перед выходными. На следующей неделе курс доллара может снизиться. Грядущий понедельник в США — нерабочий день, поэтому волатильности на рынке стоит ожидать только со вторника. На фоне активизации экспортеров перед налоговым периодом и перекупленности доллара пара может отступить к отметке 73 руб./$. Ключевым барьером в развитии такой динамики может стать геополитическая составляющая, поэтому актуальный диапазон на следующую неделю — 73–76 руб./$.
Российская валюта может продолжить обновлять многомесячные минимумы в ближайшие дни
Ослабление рубля за месяц превышает 10%. Это существенно как с точки зрения самой рыночной динамики, так и для пересмотра среднесрочных перспектив инфляции, а также вектора денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Поводы для ослабления российской валюты остаются прежними: слабость профицита внешней торговли и отток частного капитала за рубеж. Противостоять влиянию данных факторов фактически нечем. Объемы продажи юаней в рамках бюджетного правила лишь частично компенсируют давление на рубль, при этом до уплаты налогов в конце февраля еще больше недели. Возможно, российская валюта может продолжить обновлять многомесячные минимумы в ближайшие дни, однако к концу недели вероятно появление на внутреннем валютном рынке экспортеров, которые запустят коррекционную волну.
Из важных событий на следующей неделе выделяем саммит стран G20
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 72,5–75 руб./$. На минувшей неделе курс достигал ключевого уровня сопротивления на отметке 75 руб./$. Вероятно, экспортеры оценили данный уровень как достаточно привлекательный для начала реализации валютной выручки. Начались продажи валюты, которые и оказали поддержку рублю. Также часть участников рынка могли фиксировать прибыльные позиции в валютах и перекладываться в рублевые облигации, где доходности подросли и теперь находятся на более привлекательных уровнях. Из важных событий на следующей неделе выделяем саммит стран G20. Также в пятницу будет представлен доклад ФРС США о монетарной политике. После этого доклада вероятна повышенная волатильность по ряду локальных валют, особенно в паре доллар—юань. Для российского рынка ключевое значение будет иметь послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.