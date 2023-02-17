Курс доллара. Прогноз на 20–24 февраля

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На фоне курса на дедолларизацию не снижается интерес к юаню В качестве поддержки рублю может выступить продажа валюты в рамках бюджетного правила, а также февральский налоговый период. Добавляет позитива российскому энергетическому и валютному рынку активное обсуждение перспектив наращивания импорта российской нефти китайскими государственными НПЗ. При этом по-прежнему не в пользу рубля геополитическая повестка, дешевеющая нефть, а также риски роста бюджетного дефицита. В радиусе внимания инвесторов — новость о январском сокращении объема торгов на российском валютном рынке на фоне снижения продаж валюты экспортерами при уменьшении спроса на нее у резидентов. На фоне курса на дедолларизацию не снижается интерес к юаню как к возможной альтернативе доллару и евро. Однако не в пользу курса юаня — новости о не столь активном, как ожидалось, восстановлении китайской экономики после отмены карантинных ограничений в стране.

Денис Буйволов,

аналитик Ожидаем, что в ближайшие дни будет консолидация в диапазоне 73,5–76 руб./$ Во второй половине недели российская валюта продолжила корректироваться, превысив в пятницу отметку 75 руб./$. Хотя снижение продолжилось, его темпы существенно снизились, и во второй половине дня в пятницу мы увидели уход курса вновь ниже 75 руб./$. Ожидаем, что в ближайшие дни будет консолидация в диапазоне 73,5–76 руб./$ с возможностью укрепления российской валюты на фоне начала периода уплаты налога на следующей неделе.

Егор Жильников,

главный аналитик На следующей неделе курс доллара может снизиться Ключевым фактором роста пары доллар—рубль в течение недели стало низкое предложение валюты со стороны экспортеров. Дополнительный спрос на доллары формировали спекулянты на фоне растущих геополитических рисков. В пятницу пара взяла паузу в росте на фоне закрытия длинных позиций инвесторами перед выходными. На следующей неделе курс доллара может снизиться. Грядущий понедельник в США — нерабочий день, поэтому волатильности на рынке стоит ожидать только со вторника. На фоне активизации экспортеров перед налоговым периодом и перекупленности доллара пара может отступить к отметке 73 руб./$. Ключевым барьером в развитии такой динамики может стать геополитическая составляющая, поэтому актуальный диапазон на следующую неделю — 73–76 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Российская валюта может продолжить обновлять многомесячные минимумы в ближайшие дни Ослабление рубля за месяц превышает 10%. Это существенно как с точки зрения самой рыночной динамики, так и для пересмотра среднесрочных перспектив инфляции, а также вектора денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Поводы для ослабления российской валюты остаются прежними: слабость профицита внешней торговли и отток частного капитала за рубеж. Противостоять влиянию данных факторов фактически нечем. Объемы продажи юаней в рамках бюджетного правила лишь частично компенсируют давление на рубль, при этом до уплаты налогов в конце февраля еще больше недели. Возможно, российская валюта может продолжить обновлять многомесячные минимумы в ближайшие дни, однако к концу недели вероятно появление на внутреннем валютном рынке экспортеров, которые запустят коррекционную волну.