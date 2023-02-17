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Коммерсантъ FM
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Курс доллара вырос до 75 руб./$ впервые с апреля 2022 года

После сегодняшнего открытия торгов на Мосбирже курс доллара поднялся до отметки в 75 руб./$. Такой рост американской валюты по отношению к рублю фиксируется впервые с 25 апреля 2022 года.

На закрытии вчерашних торгов биржевой курс доллара составлял 74,85 руб./$, на сегодняшнем открытии — 74,65 руб./$.

Курс евро также превысил показатель в 80 руб./€. Индекс Мосбиржи по состоянию на 7:41 мск составляет 2153 пункта (-0,58%), индекс РТС — 906,71 (-0,9%).

15 февраля в ЦБ сообщили, что реальный эффективный курс рубля снизился в январе на 6,7%. Биржевой курс рубля к доллару и евро снижается с начала февраля из-за введения потолка цен на российскую нефть 5 февраля.

О причинах ослабления рубля — в материале «Ъ» «Рубль заждался дорогой нефти».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Андрей Сапожников

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