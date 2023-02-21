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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы призвал переступить красные линии в поставках оружия ВСУ

«Не тратить время впустую», переступить красные линии и поставить Украине дальнобойное оружие призвал президент Литвы Гитанас Науседа. По его оценке, вскоре в конфликте на Украине наступит переломный момент.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее… Все красные линии — у нас в головах»,— призвал господин Науседа союзников Украины в интервью CNN.

Он сообщил, что на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом планирует обсудить «прямые угрозы», которым подвергаются страны Балтии со стороны Белоруссии и России.

Последний месяц западные лидеры регулярно заявляют о наступлении поворотного момента в российско-украинском конфликте. 14 февраля газета The Washington Post сообщила, что американские чиновники во время визита на Украину называли наилучшим сценарием развития событий в ближайшие месяцы занятие Украиной как можно большей территории.

О последствиях ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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