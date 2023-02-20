Белый дом связывался с Россией незадолго до визита Байдена в Киев

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Белый дом сообщило, что американская сторона связывалась с Россией незадолго до сегодняшнего визита президента Джо Байдена в Киев. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге подтвердил эту информацию. По его словам, РФ уведомили о визите «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации». Как отреагировала на это Москва, он не сообщил.

«Незадолго до визита Байдена "основное общение с русскими имело место для обеспечения деконфликтности", чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав»,— говорится в материале агентства. В нем уточняется, что американские военные в Киеве не присутствовали.

Сегодня Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. Украинские СМИ опубликовали кадры, на которых господа Байден и Зеленский идут по Михайловской площади под звуки сирены ПВО. По данным Reuters, воздушная тревога в Киеве в момент приезда американского президента оказалась ложной.

Подробнее о визите Джо Байдена в Киев — в материале «Ъ» «И грянул Джо».

Андрей Сапожников