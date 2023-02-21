Либерал-демократы готовы повторить

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может стать первым номером партийных списков на выборах 2023 года в региональные парламенты, как это делал покойный основатель партии Владимир Жириновский. В ЛДПР полагают, что это даст господину Слуцкому преимущество перед другими представителями парламентской оппозиции на президентских выборах-2024. Собеседники “Ъ” в партии оговариваются, что это пока лишь один из вариантов выборной стратегии. Эксперты считают такой сценарий логичным и согласны с тем, что региональные выборы помогут новому лидеру ЛДПР повысить узнаваемость как кандидату в президенты. Однако его имя во главе списков может не лучшим образом отразиться на результатах самой партии, предупреждают политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий может по примеру Владимира Жириновского лично возглавить партсписки ЛДПР на региональных выборах-2023

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий может по примеру Владимира Жириновского лично возглавить партсписки ЛДПР на региональных выборах-2023

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что в ЛДПР обсуждается вариант, при котором региональные списки партии на сентябрьских выборах возглавит ее председатель Леонид Слуцкий, сообщил “Ъ” депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. «Это один из вариантов. Он обсуждался на учебе с активистами в Ульяновске. Активисты и спросили, возможен ли такой вариант. Они просят, чтобы Леонид Слуцкий в развитие традиции Владимира Жириновского возглавил их списки на выборах в заксобрания»,— пояснил депутат. Окончательное решение будет принято ближе к выборам, когда ЛДПР определится со своими списками кандидатов, сказал партиец, добавив, что либерал-демократам еще предстоит изучить все аргументы в пользу этого варианта. Возможно также, что господин Слуцкий возглавит списки не везде, а только в электорально значимых и приоритетных для ЛДПР регионах, отметил господин Наумов. «Безусловно, это решение также поможет Леониду Слуцкому получить некоторую фору перед оппонентами на предстоящих президентских выборах. Ни лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ни председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов такое решение принять не могут»,— привел либерал-демократ еще один аргумент.

Леонид Слуцкий сказал “Ъ”, что пока не будет комментировать эту информацию.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов напомнил “Ъ”, что Владимир Жириновский как председатель партии возглавлял все списки с одной практической целью — «чтобы его фамилия была в бюллетене и тем самым привлекала внимание избирателей». «Но самое главное — по действующему законодательству только кандидат имеет право агитировать за соответствующий список на избирательной кампании соответствующего уровня. Мы Жириновского включали, чтобы можно было использовать в роликах его образ и голос. Исходя из имеющейся традиции, исключать подобное нельзя, хотя в прошлом избирательном цикле такого не было»,— рассказал господин Нилов.

Напомним, закон о запрете на использование в агитационных материалах изображений людей, не являющихся кандидатами, был принят в 2016 году. Авторами этой инициативы были как раз депутаты фракции ЛДПР во главе с самим Владимиром Жириновским, который и до этого регулярно выступал первым номером партсписков на выборах разного уровня.

Осенью 2018 года лидер ЛДПР тоже лично возглавлял списки на выборах во все парламенты субъектов РФ и горсоветов региональных столиц (именно они будут переизбираться в сентябре 2023 года). Тогда свой максимальный результат либерал-демократы получили в Забайкальском крае (24,6% голосов), а минимальный — в Калмыкии (3,43%). В 2022 году, когда проходили первые выборы «без Жириновского», партия решила назначить лидерами партсписков координаторов своих региональных отделений или известных на местах депутатов. В результате самым успешным стало выступление ЛДПР на выборах в парламент Удмуртской Республики, где партия набрала 13,64% голосов. Худшим же оказался результат в Северной Осетии, где либерал-демократы вообще не прошли в парламент, набрав всего 1,57% голосов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко предполагает, что на предстоящих региональных выборах либерал-демократы намерены реализовать схему с лидером партии во главе списков: «ЛДПР считает это одной из своих "фишек". Действительно, если Слуцкий везде возглавит списки — повысится его узнаваемость, и это даст ему гандикап по отношению к другим кандидатам в президенты. Особенно если ими станут не лидеры этих партий, традиционно выступающие от них кандидатами. Например, если от КПРФ кандидатом будет не Зюганов, а от СРЗП — не Миронов, тогда у Слуцкого на выборах будет гандикап».

Политолог Александр Кынев согласен с тем, что участие в региональных выборах в качестве первого номера партсписков повысит узнаваемость Леонида Слуцкого. Но ситуацию с результатами ЛДПР в целом это ухудшит, предполагает эксперт. «Сам Слуцкий не обладает популярностью и харизмой. Кампании прошлого года фактически не было, ЛДПР вела ее на старых запасах. Ничего не происходило, и люди голосовали, исходя из электоральной памяти. Как только начнет происходить что-то новое, оно будет затмевать прошлое, и новая повестка со Слуцким может оказаться не в его пользу»,— поясняет господин Кынев. Кроме того, ЛДПР нельзя «бесконечно изображать Жириновского живым», подчеркивает политолог, «а чем больше они будут раскручивать Слуцкого, тем больше будет уходить память о Жириновском».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Мария Макутина