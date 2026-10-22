Пентагон разрешил протестировать тепловой луч для возможной борьбы с нелегальными мигрантами
Пентагон выдал министерству внутренней безопасности США разрешение на испытание так называемого теплового луча военного назначения, а также на разработку тактики его потенциального применения в операциях на южной границе США. Как удалось выяснить CNN, нелетальное оружие, известное также как «система активного подавления» (АDS) передается на семь месяцев, по истечении которых министерство внутренней безопасности может подать дополнительный запрос на дальнейшее ее использование в пограничных операциях.
Разрешение также предписывает, что министерство внутренней безопасности несет исключительную ответственность за «использование системы, ее применение и разработку тактики, методов и процедур». Уточняется, что система во время аренды «не должна эксплуатироваться персоналом министерства обороны».
Тепловой луч — система фокусировки электромагнитных волн, способных воздействовать на объект на расстоянии чуть больше половины мили. При контакте с кожей человека луч вызывает ощущение жжения и инстинктивное и непреодолимое желание убежать от этого воздействия. Министерство внутренней безопасности не уточняет, где и как будет проводиться тестирование этого оружия и как оно может быть использовано. По информации источников CNN, на протяжении многих лет внутри ведомства обсуждалась возможность его использования для разгона толпы вдоль американо-мексиканской границы. Американские военные ранее тестировали систему в Афганистане, но отказались от ее использования в ходе активных боевых действий.