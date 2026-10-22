Пентагон разрешил протестировать тепловой луч для возможной борьбы с нелегальными мигрантами

Тепловой луч — система фокусировки электромагнитных волн, способных воздействовать на объект на расстоянии чуть больше половины мили. При контакте с кожей человека луч вызывает ощущение жжения и инстинктивное и непреодолимое желание убежать от этого воздействия. Министерство внутренней безопасности не уточняет, где и как будет проводиться тестирование этого оружия и как оно может быть использовано. По информации источников CNN, на протяжении многих лет внутри ведомства обсуждалась возможность его использования для разгона толпы вдоль американо-мексиканской границы. Американские военные ранее тестировали систему в Афганистане, но отказались от ее использования в ходе активных боевых действий.