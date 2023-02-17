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Коммерсантъ FM
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Планы особого назначения

Партии и эксперты обсудили предвыборную повестку на 2023 год

Основной интригой избирательной кампании-2023 станет борьба за второе после «Единой России» место, а основной площадкой, на которой эта борьба развернется,— новые регионы. Об этом говорили в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном стратегии и перспективам партий на предстоящих выборах. Сами партийцы тоже обрисовали свои планы: как выяснилось, КПРФ пытается нащупать протестные настроения, ЛДПР делает ставку на консолидацию вокруг спецоперации, эсеры — на многодетные семьи, а «Новые люди» — на экономическую политику нового времени.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно замерам ВЦИОМа, за последний год «Единая Россия» (ЕР) нарастила свою электоральную базу (прибавка в 10 процентных пунктов, п. п.), ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) сохранили позиции, а вот КПРФ и «Новые люди» потеряли по 2 п. п., поделился результатами наблюдений руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. Больше всего, по его словам, на электоральные предпочтения влияла специальная военная операция (СВО), которая дала эффект «консолидации вокруг флага» и привела к ослаблению эффекта «черных очков», когда граждане начинают концентрироваться исключительно на негативе. Теперь же, напротив, социологи разглядели в обществе надежду на то, что трудности будут преодолены. Так, порядка 70% опрошенных считают, что российские предприятия смогут заменить ушедших иностранных производителей. Социологи также отмечают снижение в обществе конфликтности: о готовности к протестам говорят не более 12–13% респондентов — и это тоже должно повлиять на результаты партий и на то предложение, которое они будут делать избирателю.

У ЕР все хорошо благодаря нескольким факторам, объяснил политолог Павел Данилин: общая поддержка СВО, уровень социальной поддержки в целом по стране, активность губернаторов, большинство из которых напрямую связаны с линией партии. Нет сомнений в том, что ЕР выиграет практически все выборы, где она представлена, уверен эксперт. Основная интрига предстоящей кампании, по его мнению, заключается в том, кто окажется на втором месте. Среди других вопросов — смогут ли «Новые люди» доказать избирателю, что они все еще новые; как ЛДПР проведет первые выборы без Владимира Жириновского; какие будут позиции у КПРФ в отношении СРЗП и как поведут себя сами эсеры. Но главным «полем боя» станут новые регионы, считает господин Данилин: «Та партия, которая там покажет себя второй, будет претендовать на звание "новой второй" и по всей стране».

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов заверил собравшихся, что у его партии все в порядке, в том числе и с лидером Леонидом Слуцким, который недавно предложил оптимизировать политсистему и объединить все партии в одну, чтобы поддержать СВО. Энергетика Владимира Жириновского по-прежнему подпитывает ЛДПР, заявил депутат. Просто это первая партия, которая начала транзит, но рано или поздно с этим столкнутся все, пообещал либерал-демократ. А пока ЛДПР рассчитывает на победу в четырех новых регионах, считая своим уникальным кадровым преимуществом вызволенного из американской тюрьмы Виктора Бута. «У нас будет крупнейшая фракция в каждом законодательном органе там»,— резюмировал господин Наумов.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов не согласен бороться за второе место: коммунисты, по его словам, будут работать против ЕР и намерены дать ей серьезный бой на выборах в законодательные органы. Что касается губернаторских кампаний, тот тут КПРФ надеется на точечные победы, например, на Алтае и в Омской области. Замеры КПРФ подтверждают, что в нынешней «замороженной» ситуации ЕР доминирует везде, согласен господин Обухов: высокий уровень тревожности в обществе сейчас работает на партию власти и консолидацию «вокруг флага». Но никто не знает, что будет через несколько месяцев, а протестные настроения все равно никуда не делись, предупредил депутат. По его словам, коммунисты уже «нащупали» массовый протест против роста тарифов ЖКХ и целую россыпь региональных проблем.

Первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме, лидер московских эсеров Дмитрий Гусев рассказал, что в предстоящей кампании партия намерена делать ставку на традиционные ценности: председатель СРЗП Сергей Миронов уже предложил президенту сделать 2024 год «годом многодетной семьи». Кроме того, в повестке партии помощь военнослужащим и их семьям, а также введение единого стандарта обеспечения мобилизованных. Те же темы должны стать главными и на выборах мэра Москвы, на которые от СРЗП пойдет сам господин Гусев.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков сообщил, что партия по-прежнему делает ставку на обновление политического ландшафта и движение к новой экономической политике. Практически все кандидаты партии— в политике новички. Задача «Новых людей» — показать во всех регионах хороший результат, сосредоточившись при этом на поддержке национальной экономики. Малое предпринимательство — новый драйвер роста, провозгласил господин Даванков, пояснив: тема номер один — это, конечно, СВО, но люди уже думают, как им жить в завтрашнем дне.

Наконец, замыкавший череду партийцев замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов заявил, что единороссы не усыплены предыдущими успехами: «Каждая кампания для нашей партии — это кампания с чистого листа. Мы — партия общей судьбы, мы вместе со страной год за годом, шаг за шагом проходим испытания». При этом ЕР ставит перед своими кандидатами задачу побеждать убедительно и в первом же туре, а фракции большинства должны быть сформированы в каждом заксобрании, поделился планами господин Перминов.

В свою очередь, политолог Евгений Минченко отметил, что кандидатам придется искать новые подходы к избирателю. Если раньше, когда выборы выигрывала «новая искренность», достаточно было проявить эмпатию, то сейчас мы вступили в «эпоху страха» и запрос избирателя изменился: он хочет правды, пояснил эксперт. Теперь, по его словам, скорее сработает «циничная честность» — надо не только проявить эмпатию, но и предложить четкий план действий. Но в зависимости от повестки в обществе сложились несколько уровней, отметил господин Минченко: есть Россия глубинная, Россия воюющая, Россия столичная и Россия уехавшая. И коммуницировать одновременно со всеми этими уровнями ни одной партии не удастся — в лучшем случае работать можно с двумя, предупредил Евгений Минченко. Большинство партий ориентируются на воюющую и глубинную Россию, и только «Новые люди» пытаются разговаривать со столичной, заключил он.

Анастасия Корня

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