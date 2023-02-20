Минпромторг ожидает экспорта российских лайнеров только после 2025 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что оформление заказов на поставки российских самолетов Superjet и МС-21 на рынки ближнего зарубежья ожидается после 2025–2026 годов. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить лайнерами российский рынок.

Поставки российских самолетов в страны дальнего зарубежья, рассказал Денис Мантуров, могут осуществиться после 2027–2028 годов. «С учетом всех принятых президентом и правительством решений, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке»,— сказал министр в кулуарах международной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби (цитата по ТАСС).

В сентябре 2022 года Минпромторг предлагал увеличить финансирование производства МС-21 и Sukhoi Superjet 100 на 5 млрд руб. В августе гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что серийное производство SSJ New и МС-21 должно начаться в 2024 году. Денис Мантуров говорил, что коммерческие поставки самолета МС-21 российского производства начнутся в 2025 году.

Самолет SSJ-100 New с российским двигателем ПД-8 получит сертификат летной годности в конце 2023 года. На эти самолеты, в частности, претендует «Аэрофлот». 11 января в правительстве прошло совещание, в ходе которого президент России Владимир Путин раскритиковал господина Мантурова за медленные темпы производства российских воздушных судов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минпромторгу дали срок».

Лусине Баласян