В Германии появится должность посла по феминистской повестке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует учредить должность женщины-посла по «феминистской внешней политике». Это только одна из мер по укреплению гендерного равенства на дипломатической службе, обозначенных в документе под названием «Руководящие принципы феминистской внешней политики». Проект оказался в распоряжении журнала Der Spiegel, официально он будет представлен 1 марта.

«Посол будет заниматься "пропагандой" феминистской повестки»,— сказано в «Руководящих принципах». Как поясняют авторы документа, чиновник будет иметь отдельный штат сотрудников, а кроме того, во всех отделах внешнеполитического ведомства и в зарубежных представительствах появятся консультанты по вопросам феминистской повестки.

В документе также говорится, что «гендерную компетентность» планируется сделать одним из критерием отбора при приеме на дипломатическую службу. Помимо этого все работники, назначаемые на руководящие должности, должны будут проходить специальный курс «по борьбе с предвзятостью», в ходе которого научатся бороться с предрассудками и предоставлением привилегий по гендерному признаку. По мнению министерства, эти меры помогут избавиться от дискриминации на дипломатической службе.

Впервые похожая должность — посол по вопросам гендерного равенства — появилась в Швеции в 2015 году. Затем по тому же пути пошли Канада, Франция, Люксембург, Мексика и Испания. Однако в 2022 году, с приходом нового министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема, Швеция отказалась от подобной политики. Тобиас Билльстрем объяснил такое решение тем, что «в последнее время форма стала важнее содержания».

О том, как за гендерное равенство борются в России, читайте в материале «Ъ» «Целеполагание по-женски».

Анна Фомина