Целеполагание по-женски

Минтруд подготовит план первого этапа реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на ближайшие три месяца. Об этом вчера на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. В первую очередь в приоритетах новой стратегии — улучшение экономического положения женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце 2022 года правительство утвердило новую редакцию национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Главная цель обновленного документа — «обеспечить принцип равных прав и свобод мужчин и женщин и создать равные возможности для их реализации». При этом стратегия, хотя и является «основополагающим» документом, носит рекомендательный характер и не обеспечена финансированием из бюджета.

Правительство планирует отстаивать права женщин в самых различных сферах — от рынка труда до политики. Так, хотя женщины сейчас составляют более половины населения РФ и более половины имеющих высшее образование, в группе «руководители» в соответствии с общероссийским классификатором занятий доля женщин составляет только 46,2%. Женщины составляют абсолютное большинство в отраслях с более низкой зарплатой, таких как образование (доля женщин — 82,4%) и здравоохранение (79,8%). В результате при высоком уровне образования и занятости разрыв в зарплате женщин и мужчин в среднем по экономике РФ составляет 28% в пользу последних. Барьеры для расширения занятости женщин, указано в документе, сохраняются за счет «стереотипных представлений о социальных ролях», что в том числе приводит к высокой бытовой нагрузке на женщин. По оценкам Росстата, на которые ссылаются авторы стратегии, работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства на 1,5–2 часа или в 2–2,5 раза больше времени, чем мужчины.

Таким образом, в сравнении с предыдущей версией стратегии в части экономического положения позиции женщин в РФ изменились мало. В то же время очевидно, что «ковидное» распространение удаленной работы и масштабная программа строительства государственных детских садов создали дополнительные возможности для женской занятости. Риски бедности, традиционно более высокие для женщин из-за рождения детей, должна снизить единая система выплат на детей из бедных семей в возрасте до 18 лет (подробнее см. “Ъ” от 16 ноября). В перспективе, как следует из новой версии стратегии, правительство также намерено вовлекать женщин в технологичные сектора экономики, бороться с дискриминацией на рабочих местах и давать женщинам доступ к финансовым и цифровым инструментам повышения благосостояния.

В части здравоохранения положение женщин, как следует из стратегии, напротив, несколько лучше, чем мужчин,— в первую очередь за счет более высокой продолжительности жизни (женщины — 73,8 года, мужчины — 68,4 года) и развития в РФ системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также создания отдельной гериатрический помощи в рамках государственного здравоохранения. Основные усилия государства в этой сфере будут связаны с распространением среди женщин ценностей здорового образа жизни, в том числе для сохранения репродуктивного здоровья.

Наконец, еще один раздел стратегии посвящен социальному благополучию женщин: в нем акцент сделан на сокращении числа женщин в тюрьмах и либерализации Уголовного кодекса по отношению к тем из них, кто не совершил тяжких преступлений. Насилию в отношении женщин уделено меньше внимания, что неудивительно: статистика, отражающая эту проблему, сосредоточена в разных ведомствах и часто не позволяет увидеть достоверную динамику.

Анастасия Мануйлова