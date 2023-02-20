Чиновникам Ленобласти организуют экскурсии в СИЗО в целях профилактики коррупции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для региональных чиновников визиты в местные учреждения пенитенциарной системы. Предполагается, что это поспособствует профилактике коррупционных преступлений.

«В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов»,— цитирует пресс-служба господина Дрозденко. С этим заявлением он выступил на аппаратном совещании правительства региона.

Такое поручение глава региона дал на фоне коррупционных скандалов, связанных с областными органами исполнительной власти. Часть проверок, проводимых силовыми органами по фактам коррупции, касается бизнес-структур, задействованных в исполнении региональных контрактов. Так, в начале февраля в Ленобласти было выявлено, что в двух МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД) экзамены сдавались формально — за мзду. Также был задержан и отправлен под стражу экс-зампред строительного комитета Ленобласти Сергей Шалыгин по делу о даче взятки. Следом за ним в СИЗО попал по тому же делу местный бизнесмен.

«Каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"»,— добавил господин Дрозденко.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург