Суд в Петербурге по делу о взятке следом за экс-зампредом стройкомитета Ленобласти отправил под стражу местного бизнесмена

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО гендиректора ООО «СК "Юнит"» Алексея Боброва. Ранее по тому же делу о взятке был арестован заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин. Мужчины будут находиться под стражей до 3 апреля 2022 года.

Господина Шалыгина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (п.в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его напарнику Алексею Боброву предъявлено обвинение по статье о даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по данным статьям: лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, в данном случае до 30 млн рублей.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, мужчин задержали 4 февраля на проспекте Маршала Блюхера во время получения взятки. В разработке участвовали сотрудники ФСБ. В ходе предварительного следствия установлено, что в день задержания в 11 часов утра гендиректор строительной компании «ЮНИТ» передал зампреду Комитета по строительству Ленобласти 500 тыс. рублей. Мужчины встретились в машине у д. 7 на проспекте Маршала Блюхера. Наблюдающие за этим сотрудники отследили факт передачи взятки. После этого Шалыгин и Бобров были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, сообщает пресс-служба петербургского управления СК. На следующий день после задержания каждому было предъявлено обвинение.

Зампред строительного комитета признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Гендиректор «ЮНИТ» на допросе отказался от дачи показаний и комментариев к предъявленному обвинению на основании ст.51 Конституции РФ.

«Ъ-СПб» связался с адвокатов Алексея Боброва, однако тот от комментариев отказался. Также общаться с прессой отказались в ООО «СК«ЮНИТ»», телефон компании был отключен. В пресс-службе Комитета по строительству Ленинградской области сообщили, что не вправе комментировать работу правоохранительных органов.

Екатерина Рязанова

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