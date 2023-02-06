Экс-зампреда строительного комитета Ленобласти отправили в СИЗО по делу о взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в качестве меры пресечения заключение под стражей в отношении экс-зампреда комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина, задержанного 4 февраля по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Вину признал, готов сотрудничать со следствием. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Шалыгину стражу по 03.04.2023»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, Сергей Шалыгин получил 500 тыс. руб. от генерального директора ООО «СК «Юнит» за гарантию выиграть государственный контракт. Ему предъявлено обвинение. В разработке и задержании чиновника принимали участие сотрудники ФСБ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте