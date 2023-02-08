Полиция Петербурга нашла пять автошкол, продающих права без обучения

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла коррупционную схему получения водительских прав. К ней оказались причастны пять автошкол, пишет 8 февраля «Фонтанка».

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД пришли с обысками в том числе и в МРЭО. Как установили силовики, автошколы практически не готовили своих подопечных к экзаменам, обучение было фиктивным. Однако за сумму от 65 тыс. руб. до 160 тыс. руб. ученикам гарантировали получение водительского удостоверения. Кроме того, в Ленобласти выявили два МРЭО, экзамены в которых сдавались и вовсе «заочно».

Коррупционная схема работала на протяжении нескольких лет. Следственные органы возбудили сразу несколько уголовных дел о посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 УК РФ). Сотрудники автошкол и МРЭО сейчас в полиции и СК на допросах.

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