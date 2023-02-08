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Коммерсантъ FM
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Скидки прописались в избирательном порядке

Почему пользователи маркетплейсов видят разную цену на один и тот же товар

Пользователи Ozon с премиум-подпиской пожаловались на ценовую дискриминацию. Судя по опубликованным в соцсетях скринам, сервис устанавливал разную стоимость для одного и того же товара. Например, ценник кофеварки у клиента, который приобрел премиум-подписку, был на 10% выше, чем у незарегистрированного пользователя.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ozon “Ъ FM” подтвердили, что цены могли меняться в зависимости от аккаунта, но заверили, что просто сделали скидку в некоторых случаях. Правда, наличие подписки здесь не причем, подчеркнула представитель пресс-службы сервиса Полина Таренко: «Маркетплейс Ozon постоянно проводит разные тесты и проверяет гипотезы. Так или иначе покупатели могут попадать в разные группы.

Если мы говорим о кейсе, то часть клиентов видели цены со скидкой, которые мы предоставили от себя, а часть — действующую цену продавца.

Наличие или отсутствие премиум-подписки никак не влияет на ход теста, и отображаемая цена не могла и не может быть с ней связана».

Как мошенники списывают средства с "Ozon Карты"

Но то, кому из пользователей положена скидка, обычно решает алгоритмы, подчеркнул основатель сервиса «Анабар» Петр Марков. По его словам, искусственный интеллект вполне мог подумать, что заплатившие за премиум-подписку клиенты не сильно обращают внимание на ценники:

«Что Ozon, что Wildberries должны обеспечить у себя самые низкие цены. Не секрет, что люди ищут один и тот же товар на разных маркетплейсах. И если они несколько раз столкнутся с тем, что на одной площадке он дешевле, чем на другой, то начинают переключаться именно на нее. Маркетплейсы берут комиссию с каждого поставщика от 1% до 23% за продажу. Так что площадки в этих рамках могут чуть-чуть снижать цену для того, чтобы в моменте какой-то группе пользователей предложить более бюджетный вариант покупки.

Так, у Wildberries, который активно развивается сейчас на Дальнем Востоке, скидки в этом регионе для постоянных покупателей выше. Если они посчитают, что достаточно закрепились на рынке, то ее размер уменьшится. Кроме того, маркетплейсы выбирают каким-то специальным образом пользователей по половозрастной структуре, по тому, какую категорию товаров они чаще всего заказывают, и насколько сильно они толерантны к цене.

Что касается премиум-подписки, то их робот мог решить, что если у человека есть лишние деньги на такую опцию и он готов переплачивать, то можно его чаще исключать из программы снижения цен.

Такое возможно. Ведь премиум-подписка чаще дает преимущество в сроках доставки, то есть, по мнению маркетплейса, для такого клиента важнее удобство и время, а не деньги. С юридической точки зрения они, получается, какой-то части пользователей просто вернули деньги кэшбеком».

Зачем Ozon открывает представительство в Китае

В конце января 2023 года в центре внимания СМИ оказался конкурент Ozon — компания Wildberries, клиенты которой жаловались на платный возврат бракованного товара обратно на склад. В ситуации тогда пообещал разобраться Роспотребнадзор.

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Сабина Адлейба

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