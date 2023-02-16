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Коммерсантъ FM
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Wildberries запретил продавцам фейковые скидки

Онлайн-магазин Wildberries внедрил новый алгоритм, который будет контролировать изменение скидок продавцами. Механизм запретит продавцам указывать первоначальную стоимость товара выше той, по которой он продавался неделей ранее. Информация о скидке будет отображаться только в том случае, если разница составит минимум 5%.

«Онлайн-площадка начала внедрять новый алгоритм расчета скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечеркнутую (первоначальную) "стоимость" товара продавец указывал на свое усмотрение, то теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели. При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%»,— сообщили «РИА Новости» в Wildberries.

Новый алгоритм позволит предотвратить фейковые скидки, когда продавцы могли выдавать перечеркнутую цифру за изначальную стоимость и указывать большую «скидку» относительно этого показателя.

С 15 февраля магазин Wildberries ввел в тестовом режиме систему оценок покупателей, как в «Яндекс.Такси». Пока что оценки доступны только для внутреннего пользования. Предполагается, что они станут доступны и клиентам. Пользователям с высокой оценкой маркетплейс будет предлагать бонусы.

Анастасия Ларина

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