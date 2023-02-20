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Коммерсантъ FM
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От обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Снаряды упали на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовились к смене люди. По данным губернатора, погиб один человек — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Еще один мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ.

На месте обстрела работают оперативные службы. Сотрудников предприятия вывозят на безопасное расстояние.

Вчера, 19 февраля, из-за обстрела Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. В этот же день снаряды упали еще в нескольких районах.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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