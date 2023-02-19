При обстреле белгородской Новой Таволжанки погибла девушка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа. Погибла девушка.

«В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 19 февраля, Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах трех районов Белгородской области со стороны ВСУ. В результате никто из жителей не пострадал. В районах региона повредились дом и линия электропередачи.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян