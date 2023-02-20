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Коммерсантъ FM
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Российские банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказывать услуги через Telegram

Ассоциация банков России обратится в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать услуги через Telegram, заявил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. По его словам, это «удобный дополнительно действующий инструмент», который является заменой для клиентов банков, чьи приложения удалили из-за санкций.

Как пояснил господин Войлуков, сам Telegram не обрабатывает платежную и персональную информацию. «Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge»,— сказал он «РИА Новости».

В январе Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, не подлежащим интеграции с банками. Закон в том числе не допускает отправки через мессенджер вспомогательных банковских сообщений. На прошлой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит рисков в использовании банками Telegram. Однако она утверждает, что именно Telegram-каналы часто используются мошенниками. По данным ВТБ, число мошенников в мессенджерах за год выросло в пять раз.

Подробности — в материале «Ъ» «Telegram заботал по фишингу».

Лаура Кеффер

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