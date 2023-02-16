ЦБ не видит рисков в использовании банками Telegram-каналов

Специалисты Банка России не видят технологических рисков в том, что российские банки используют Telegram-каналы для предоставления услуг клиентам. Как считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, имеющиеся риски можно снизить с помощью антифродовых механизмов.

«Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками, наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования таких каналов нет. Но мы видим, что именно Telegram-каналы часто используются как средство коммуникации мошенниками»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

14 февраля в ВТБ сообщили, что число мошенников в мессенджерах за год выросло в пять раз. Многие российские банки начали предоставлять услуги через Telegram из-за блокировки их приложений в AppStore и Google Play, последовавшей за введением западных санкций.

В январе Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, не подлежащим интеграции с банками. Закон в том числе не допускает отправки через мессенджер вспомогательных банковских сообщений.

О мошенничестве в мессенджерах — в материале «Ъ FM» «Мошенники подключились к мессенджерам».

Андрей Сапожников